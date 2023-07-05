Джерело: МВС України, Національна поліція України.
Поліція отримала повідомлення про вибух у Шевченківському суді Києва. На місце прибули поліціянти та слідчо-оперативні групи, спецпризначенці, вибухотехніки та інші необхідні служби.
За попередньою інформацією, невстановлений наразі пристрій підірвав чоловік, якого доставили на судове засідання. Наразі встановлюються деталі.
“Зберігайте спокій і не наближайтеся до місця події. Дайте відповідним службам ефективно виконувати свою роботу”, – наголосили у МВС України.
За даними ЗМІ, вибух влаштував Ігор Гуменюк, якого підозрюють у скоєнні теракту у 2015 році під Верховною Радою. Гуменюк підірвав у конвойному приміщенні три гранати, вихопив пістолет і взяв конвоїра в заручники. Як повідомляють ЗМІ, зараз він закрився з двома конвоїрами у туалеті Шевченківського райсуду та підірвав вибуховий пакет.
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