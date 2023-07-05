Сьогодні, 5 липня, у Шевченківському районному суді Києва пролунав вибух. За попередньою інформацією, невстановлений наразі пристрій підірвав чоловік.

Джерело: МВС України, Національна поліція України.

Поліція отримала повідомлення про вибух у Шевченківському суді Києва. На місце прибули поліціянти та слідчо-оперативні групи, спецпризначенці, вибухотехніки та інші необхідні служби.

За попередньою інформацією, невстановлений наразі пристрій підірвав чоловік, якого доставили на судове засідання. Наразі встановлюються деталі.

“Зберігайте спокій і не наближайтеся до місця події. Дайте відповідним службам ефективно виконувати свою роботу”, – наголосили у МВС України.

За даними ЗМІ, вибух влаштував Ігор Гуменюк, якого підозрюють у скоєнні теракту у 2015 році під Верховною Радою. Гуменюк підірвав у конвойному приміщенні три гранати, вихопив пістолет і взяв конвоїра в заручники. Як повідомляють ЗМІ, зараз він закрився з двома конвоїрами у туалеті Шевченківського райсуду та підірвав вибуховий пакет.