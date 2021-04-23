Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Сотні євреїв-ультранаціоналістів, кричущих “Смерть арабам”, зустріли палестинських демонстрантів у міських воріт Дамаска пізно ввечері в четвер.
Поліція, яка намагалася розборонити ці дві групи, застосувала світлошумові гранати і сльозогінний газ, при цьому, деякі з учасників протесту кидали каміння і пляшки в правоохоронців.
Зазначається, що щонайменше 100 палестинців отримали поранення, в тому числі 21 людина, що потребує госпіталізації. Також був заарештований ряд людей.
За даними ВВС, напруга наростає вже кілька днів. У четвер палестинці звинуватили поліцію в спробі перешкодити їм проводити свої звичайні вечірні збори в Рамадан біля воріт Дамаска, історичної пам’ятки обнесеної стіною Старого міста Єрусалима.
Поліція попередила, що вони будуть “діяти рішуче проти насильства і безладів всіх видів”.
Як відомо, в Єрусалимі знаходяться ключові релігійні об’єкти, священні для іудаїзму, ісламу та християнства.
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