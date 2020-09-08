У школах Чернігова запровадили змішану форму навчання: учні 1-4 класів відвідуватимуть уроки щодня, а 5-11 класів - по черзі через тиждень.

Про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради.

Змішану форму навчання ввели з понеділка, 7 вересня. Це пов’язано зі значним погіршенням епідемічної ситуації із захворюваністю на COVID-19.

Зазначається, що учні 1-4-х класів навчатимуться у звичайному режимі, тобто всі діти ходитимуть до школи. Водночас, здобувачі освіти 5-11-х класів навчатимуться за змішаною формою. Класи вже поділили на дві рівні групи – орієнтовно по 15 дітей кожна. Щотижня вони мінятимуться.

Зокрема, перший тиждень половина класу навчатиметься в школі й під керівництвом учителя опановуватиме двотижневий навчальний матеріал. Друга половина дітей вдома виконуватиме завдання пошуково-дослідницького, творчого характеру та завдання на закріплення здобутих знань.

Наступного тижня перша група учнів виконуватиме відповідні домашні завдання, знаходячись вдома, а друга група – навчатиметься у школі.