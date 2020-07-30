Київська міська рада підтримала проєкт рішення про виконання гімну України в столичних школах.

Про це повідомив депутат Київради від ВО Свобода Олег Бондарчук в Facebook.

“Це буде сприяти вихованню патріотизму серед молодого покоління”, – підкреслив він.

Депутат подякував Тарасу Мацюку, який став ідейним натхненником рішення.



Інший “свободівець” Ігор Мірошниченко зазначив, що тепер кожен день київські школярі починатимуть з виконання гімну.

“Це рішення не є нашим ноу-хау. Наприклад, подібним чином кожен навчальний день починають учні в Сполучених Штатах!” – написав він.