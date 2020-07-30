Про це повідомив депутат Київради від ВО Свобода Олег Бондарчук в Facebook.
“Це буде сприяти вихованню патріотизму серед молодого покоління”, – підкреслив він.
Депутат подякував Тарасу Мацюку, який став ідейним натхненником рішення.
Інший “свободівець” Ігор Мірошниченко зазначив, що тепер кожен день київські школярі починатимуть з виконання гімну.
“Це рішення не є нашим ноу-хау. Наприклад, подібним чином кожен навчальний день починають учні в Сполучених Штатах!” – написав він.
- У Міносвіти озвучили три сценарії початку навчання в школах з 1 вересня.
- У Міністерстві освіти й науки України не виключали, що у зв’язку з епідемічною ситуацією через коронавірус навчання в школах частково буде переведено в онлайн. А секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов попереджав, що школам у новому навчальному році, ймовірно, доведеться продовжити роботу в дистанційному режимі.
- Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Україна технічно не готова до дистанційного навчання у школах з вересня, оскільки для цього потрібно, щоб 3G та 4G було по всій країні.