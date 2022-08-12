У школах Києва більше не вивчатимуть російську мову, а вчителі не проводитимуть уроки мовою держави-окупанта.

Про це повідомив депутат Київської міської ради Леонід Ємець.

На своїй сторінці у Facebook він опублікував відповідного листа від Київської міської державної адміністрації, в якому вказано, що російської мови у школах столиці більше не буде.

У листі мовиться, що у період 2022/2023 навчальних років у школах міста Київ не передбачено викладання предметів російською мовою. Також російську мову не будуть вивчати як шкільний предмет чи факультативно.

“Так буває, коли представники нацменшини починають використовувати свою мову як аргумент для вторгнення, вбивств і ґвалтувань!”, – прокоментував рішення КМДА Ємець.