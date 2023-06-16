На території школи у селищі Великі Копані Херсонської області російські окупанти облаштували катівню, де в нелюдських умовах тримають українців та застосовують до них тортури.

Повідомляє Генштаб ЗСУ

На тимчасово окупованих територіях фіксують випадки викрадення людей з українською позицією та облаштування нових катівень для них.

Відомо, що у селищі Великі Копані Херсонської області облаштували катівню на території загальноосвітньої школи.

“У спортзалі школи підрозділи фсб рф проводять допити. Затриманих осіб окупанти тримають у жорстких, нелюдських умовах, застосовують до них тортури”, – повідомляють у Генштабі.