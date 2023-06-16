Повідомляє Генштаб ЗСУ
На тимчасово окупованих територіях фіксують випадки викрадення людей з українською позицією та облаштування нових катівень для них.
Відомо, що у селищі Великі Копані Херсонської області облаштували катівню на території загальноосвітньої школи.
“У спортзалі школи підрозділи фсб рф проводять допити. Затриманих осіб окупанти тримають у жорстких, нелюдських умовах, застосовують до них тортури”, – повідомляють у Генштабі.
- Рецидивісту, який спільно з російськими загарбниками грабував односельців під час тимчасової окупації Харківської області, суд призначив 10 років позбавлення волі.
- За матеріалами СБУ суд призначив 8 років позбавлення волі охоронцю російської катівні, яка діяла під час тимчасової окупації Херсона.
- Слідчі Служби безпеки України ідентифікували ще трьох зрадників, причетних до масових знущань з цивільних жителів тимчасово захоплених районів Миколаївщини. Російські поплічники викрадали місцевих жителів та застосовували до них численні тортури у катівні.