У Шотландії 16-річний школяр Шейн Річардсон прийшов в Академію Моффата в спідниці, бажаючи таким чином висловити протест проти заборони на носіння шортів у навчальному закладі.

Про це повідомляє BBC.

Так, за правилами академії, учні можуть вдягати на заняття тільки темні штани або спідниці. Через спеку деякі учні хотіли змінити штани на шорти, але адміністрація не дозволила.

Після цього 16-річний Шейн Річардсон вирішив обійти правила і позичив спідницю у своєї молодшої сестри Лексі.

Мама Шейна також розповіла, що заборона на шорти обурювала школярів протягом вже декількох років, але домогтися змін не вдавалося.

“Останні два дні, коли було дуже спекотно, вони просто сиділи у класі, і це практично те ж саме, що сидіти в парнику”, – розповіла вона.

Місцева влада звернула увагу на протест Річардсона – представник Ради Дамфріса і Галлоуея – району, де розташована академія – заявив, що школі пора оновити правила щодо уніформи.

Проте він зазначив, що до внесення правок до статуту навчального закладу школярам слід дотримуватися встановлених норм.