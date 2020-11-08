Про це повідомляє британське агентство ВВС.
Так, у Шотландії набув чинності закон, що забороняє фізичне покарання дітей у віці до 16 років. Цей документ був схвалений шотландським парламентом минулого року.
Відтак, Шотландія першою в складі Сполученого Королівства заборонила фізичне покарання дітей.
Раніше батькам і опікунам у Шотландії дозволялося застосовувати фізичну силу щодо своїх дітей, якщо це вважалося “розумним покаранням”. Вирішуючи, чи було покарання дитини у віці до 16 років “розумним”, суди брали до уваги такі фактори, як характер покарання, його тривалість і частота, вік дитини і наслідки (як фізичні, так і психічні).
Згідно з новим законом, формулювання “виправданий напад” у таких випадках більше не діє. Мета документа полягає в тому, щоб забезпечити дітям ту ж ступінь захисту від нападів, що і дорослим.
Батьки можуть зіткнутися з судовим переслідуванням за будь-яке застосування фізичного покарання до своїх дітей.
Ініціатор законопроєкту – депутат шотландського парламенту і колишній поліцейський Джон Фінні відзначав, що лупцювання вчить дітей тому, що “сила – це правильно”, і що заборона “стане потужним сигналом про те, що насильство неприпустиме за жодних обставин”.
Противники закону стверджували, що ніякі зміни не потрібні, оскільки існуюче законодавство вже захищало дітей від жорстокого поводження з боку дорослих.
Вони наполягали, що зміни можуть спровокувати “травмуюче втручання” в “хороші сім’ї”, які використовують дисципліну щодо дітей.
Очікується, що аналогічну заборону на фізичне покарання з 2022 року введе також Уельс (ще одна частина Великої Британії). У той же час в Англії і Північній Ірландії подібний законопроєкт ухвалювати поки не планують.
Першою в світі фізичне покарання дітей заборонила Швеція в 1979 році.
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