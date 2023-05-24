Джерело: пресслужба НАТО.
У відкритті виставки також взяли участь головний виконавчий директор організації Save the Children UK Гвен Хайнс та голова Місії України при НАТО пані посл Наталія Галібаренко.
На виставці до 30 травня представлені фотографії та інтерактивні матеріали, надані організацією Save the Children UK. Експозиція зображує дитячі будні в Україні з початку повномасштабної війни.
“Ця виставка дає глибоке уявлення про те, що сьогоднішні та завтрашні конфлікти принесуть найбільш уразливим верствам суспільства – нашим дітям”, – зазначила Феллін.
Вона додала, що члени Альянсу працюють над завершенням розробки політики НАТО щодо дітей і збройних конфліктів з метою узгодження її на Вільнюському саміті в липні.
Діти та збройні конфлікти є однією з п’яти пріоритетних сфер діяльності НАТО в галузі безпеки людини. Перша політика НАТО щодо дітей і збройних конфліктів сприятиме подальшій інтеграції Резолюції 1612 Ради Безпеки ООН у військові операції, навчання та освіту НАТО.
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