У штабі кандидата на пост президента США демократа Джо Байдена заявили про його перемогу на виборах глави держави.

Про це заявив радник штабу Байдена адвокат Боб Бауер під час прес-конференції.

“Ми перемагаємо на виборах, ми виграли вибори. І ми будемо захищати ці вибори”, – сказав Боб Бауер.

У штабі демократів пообіцяли підрахувати голоси всіх виборців.

“Найважливіше, що я хочу поділитися з вами, це те, що Джо Байден рухається вперед до перемоги на цих виборах, і він буде наступним президентом Сполучених Штатів”, – зазначила менеджер штабу політика Джен Діллон.

За її словами, можна з упевненістю говорити про те, що Байден здобув перемогу в хиткому штаті Вісконсін (10 голосів виборників).

“На сьогодні ми впевнено йдемо до перемоги… Віцепрезидент отримає більше голосів, ніж будь-який інший кандидат в президенти за всю історію, і підрахунок досі триває… Ми йдемо до того, щоб отримати в Мічигані більше, ніж Дональд Трамп в 2016 році. У Вісконсині більше, ніж Трамп в 2016 році. У Пенсільванії більше, ніж Трамп в 2016 році”, — сказала вона.

Також Байден після обробки 95% бюлетенів обходить свого опонента від Республіканської партії, чинного американського лідера Дональда Трампа в штаті Мічиган.

За останніми даними, у Байдена 238 голосів виборників, у Трампа – 213. Для перемоги потрібно 270 голосів.