У штабі російського опозиціонера Олексія Навального відмовилися виправляти карту, на якій незаконно окупований український Крим позначений як частина Росії.

Про це поінформував на своїй сторінці в Facebook голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Йдеться про сайт “Свободу Навальному!”, за допомогою якого команда ув’язненого опозиціонера збирає масову акцію на його підтримку (на 500 тисяч учасників).

З цією метою на сайті запустили інтерактивну карту для усіх охочих зареєструватися на підтримку акції в різних куточках Росії.

На вказаній карті окупований український Крим позначений як “російський” (на картографічному зображенні він “включений” до складу РФ).

Чубаров повідомив, що спілкувався з цього приводу із керівником мережі регіональних штабів Навального – Леонідом Волковим, проте той відмовився виправити карту.

“За моєю ініціативою… в мене відбулася розмова з Леонідом Волковим, під час якої я пояснив неприйнятність такого дійства і запропонував привести кордони РФ у відповідність з міжнародно визнаними кордонами України, виключивши на зображенні півострів Крим з меж РФ. Пан Волков пояснив мені неможливість запропонованого мною виправлення”, – зазначив Чубаров.

“Путін, немає слів, вбивця і бандит! А ким тоді є ті, хто підтримує Путіна в його бандитському вторгненні до Криму і окупації півострова? Не хочу нікому читати ніяких нотацій, обмежуся лише очевидним – хочете справедливості у себе вдома, припиніть мародерствувати в чужій хаті”, – підсумував Чубаров.

Варто зазначити, що на момент написання новини карта на сайті “Свободу Навальному!” так і не була виправлена.

Як відомо, сам Олексій Навальний неодноразово висловлював неоднозначну позицію щодо окупації українського Криму.

Зокрема, Навальний у 2014 році, коментуючи захоплення Росією українських територій, заявляв, що “незважаючи на те, що Крим був захоплений з кричущим порушенням всіх міжнародних норм, проте реалії такі, що Крим зараз є частиною РФ”, “залишиться частиною Росії і більше ніколи в найближчому майбутньому не стане частиною України”.

“Крим – це бутерброд з ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?” — казав він.

Згодом Навальний повідомив, що в разі перемоги на президентських виборах проведе в окупованому Криму повторний референдум, оскільки “зараз незрозуміло, чия територія”.

2 лютого цього року суд у Москві засудив опозиціонера Навального до 3,5 років колонії загального режиму у справі “Ів Роше” (за вирахуванням терміну, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців)).