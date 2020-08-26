Про це поінформували в пресцентрі штабу операції Об’єднаних сил.
“25 серпня в смузі відповідальності бригади морської піхоти під час проведення огляду місцевості двоє військовослужбовців підірвалися на ворожій протипіхотній осколковій міні натяжної дії ПОМ-2… Попередньо встановлено, що протипіхотна міна була закинута дистанційним методом. Такі провокації ворог використовує в Донецькій та Луганській областях”, – відзначається в повідомленні.
У штабі уточнили, що воїни в результаті вибуху отримали осколкові поранення і зараз знаходяться на лікуванні. Стан їхнього здоров’я задовільний.
Крім вибуху зазначеної міни, військовослужбовцями підрозділів частини та спостерігачами української сторони Спільного центру з контролю і координації більше порушень у цей день зафіксовано не було.
У штабі нагадали, що подібна ворожа провокація з використанням БПЛА для скидання гранатометного пострілу ВОГ-17 була здійснена на цій же ділянці фронту близько 23:00 24 серпня.
- Напередодні повідомлялося, що двоє українських військовослужбовців отримали поранення внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої.
- В Новоайдарському районі Луганської області загинув український військовий — старший лейтенант Володимир Рудик. За результатами попередньої службової перевірки воїн помер внаслідок необережного поводження зі зброєю. Військовий загинув ще 21 серпня, але про це повідомили лише напередодні.