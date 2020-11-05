Про це повідомляє Associated Press.
Штаб вже подав судові позови з вимогою зупинити підрахунок голосів в Джорджії, Пенсильванії та Мічигані. Перерахунок голосів вимагають провести у Вісконсині.
У штаті Джорджія наразі пораховано 98% голосів. Трампу віддали перевагу 49,6% виборців, а Байдену – 49,1%. Після закриття дільниць в штаті почали рахувати голоси тих, хто надіслали бюлетені поштою. З огляду на те, що в більшості таким способом голосували демократи, розрив між кандидатами істотно скорочується. Так, зараз між ними розрив у всього 22,5 тисячі голосів.
Раніше в Джорджії жителі голосували за республіканців.
На кону – 16 голосів виборників.
У Вісконсині, з незначним відривом, лідирує Байден. У штаті підрахували 99% голосів. За Байдена проголосували 49,6% виборців, а за Трампа – 48,9% виборців. На минулих виборах президента тут підтримали Дональда Трампа, а на двох попередніх – представника Демократичної партії Барака Обаму.
Керівник штабу Білл Степ не вдаючись в подробиці повідомив, що республіканці фіксують “порушення в декількох округах Вісконсина”.
У Мічигані підраховано 99% голосів і першість здобув Байден. Розрив між кандидатами досить значний.
Байдена підтримали 50,5% виборців, а Трампа – 48%.
На виборах в 2016 році місцеві жителі підтримали Трампа, хоча раніше голосували за демократа Барака Обаму.
У Пенсильванії найбільш складна ситуація для обох кандидатів. Для кожного з них виграш в цьому штаті дорівнює перемозі на виборах. На кону – 20 голосів виборників.
Наразі в Пенсильванії обробили 89% голосів. Ситуація досить хитка як для демократів, так і для республіканців. На попередніх виборах тут голосували за Дональда Трампа, а ще раніше – за демократа Барака Обаму. У цьому штаті досить поширений рух ЛГБТ-спільноти, тому перемога консервативного Трампа на минулих виборах була несподіванкою.
Зараз Трампа тут підтримують 50,7% виборців, а Байдена – 48,1%. Але з огляду на те, що 11% ще не підраховано – ситуація може кардинально змінитися.
Напередодні президент США Дональд Трамп назвав дуже дивним те, що за ніч у деяких штатах, контрольованих демократами, де він лідирував, вийшов вперед Джо Байден.
- Наразі підсумки голосування ще підводять у Неваді, Північній Кароліні, Джорджії, Пенсильванії та Алясці. Отримавши перемогу у будь-якому з цих штатів Байден виграє вибори.
- Байден лідирує тільки у Неваді (49,3% проти 48,7% у Трампа). Виборчі посадовці штату Невада оголосили перерву до 9 ранку 5 листопада (21:00 за київським часом).
- У Трампа є підтримка 214 виборників та незначна перевага у штатах, де голоси ще не пораховані.
- Джо Байден переміг Дональда Трампа у штаті Вісконсин, отримавши підтримку 237 виборників з 270 необхідних для перемоги.
- У штабі президента США Дональда Трампа вже заявили, що запросять перерахунку голосів у штаті Вісконсин.
- Також Байден здобув перемогу у Мічигані, збільшивши свою підтримку до 253 виборників. Кампанія Трампа вимагала зупинити підрахунок голосів у Мічигані.
- У Пенсильванії підрахунок голосів уповільнений через значну кількість дострокових голосувань та затримки поштової служби. У Трампа вже заявляли про нібито фальсифікації в цьому штаті.
- Штаб Байдена вже оголосив збір коштів на судове протистояння з Трампом. Згодом на той самий крок пішов штаб Трампа.