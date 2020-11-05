У передвиборчому штабі кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа висловили претензії до підрахунку голосів в таких штатах, як Джорджія, Пенсильванія, Вісконсин та Мічиган.

Про це повідомляє Associated Press.

Штаб вже подав судові позови з вимогою зупинити підрахунок голосів в Джорджії, Пенсильванії та Мічигані. Перерахунок голосів вимагають провести у Вісконсині.

У штаті Джорджія наразі пораховано 98% голосів. Трампу віддали перевагу 49,6% виборців, а Байдену – 49,1%. Після закриття дільниць в штаті почали рахувати голоси тих, хто надіслали бюлетені поштою. З огляду на те, що в більшості таким способом голосували демократи, розрив між кандидатами істотно скорочується. Так, зараз між ними розрив у всього 22,5 тисячі голосів.

Раніше в Джорджії жителі голосували за республіканців.

На кону – 16 голосів виборників.

У Вісконсині, з незначним відривом, лідирує Байден. У штаті підрахували 99% голосів. За Байдена проголосували 49,6% виборців, а за Трампа – 48,9% виборців. На минулих виборах президента тут підтримали Дональда Трампа, а на двох попередніх – представника Демократичної партії Барака Обаму.

Керівник штабу Білл Степ не вдаючись в подробиці повідомив, що республіканці фіксують “порушення в декількох округах Вісконсина”.

У Мічигані підраховано 99% голосів і першість здобув Байден. Розрив між кандидатами досить значний.

Байдена підтримали 50,5% виборців, а Трампа – 48%.

На виборах в 2016 році місцеві жителі підтримали Трампа, хоча раніше голосували за демократа Барака Обаму.

У Пенсильванії найбільш складна ситуація для обох кандидатів. Для кожного з них виграш в цьому штаті дорівнює перемозі на виборах. На кону – 20 голосів виборників.

Наразі в Пенсильванії обробили 89% голосів. Ситуація досить хитка як для демократів, так і для республіканців. На попередніх виборах тут голосували за Дональда Трампа, а ще раніше – за демократа Барака Обаму. У цьому штаті досить поширений рух ЛГБТ-спільноти, тому перемога консервативного Трампа на минулих виборах була несподіванкою.

Зараз Трампа тут підтримують 50,7% виборців, а Байдена – 48,1%. Але з огляду на те, що 11% ще не підраховано – ситуація може кардинально змінитися.

Напередодні президент США Дональд Трамп назвав дуже дивним те, що за ніч у деяких штатах, контрольованих демократами, де він лідирував, вийшов вперед Джо Байден.