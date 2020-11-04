У штабі президента США Дональда Трампа заявили, що запросять перерахунку голосів у штаті Вісконсин.

Про це в Twitter написав прессекретар виборчої кампанії глави держави Тім Мертау.

“З’явилися повідомлення про порушення в декількох округах Вісконсину, які викликають серйозні сумніви в достовірності результатів. Президент перебуває в прийнятних рамках, щоб запросити перерахунок голосів, і ми негайно це зробимо”, – написав він.

З такою ж заявою виступила і команда штабу.

За даними CNN, після підрахунку 99% голосів у Вісконсині у Трампа 48,8% голосів, а у Байдена – 49,4%.

Джо Байден випереджає Трампа в цьому штаті на 0,6%, набравши 1 630 396 голосів.

Просити про перерахунок голосів можна, якщо розрив становить менш як 1 процентний пункт.