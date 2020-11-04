Про це в Twitter написав прессекретар виборчої кампанії глави держави Тім Мертау.
“З’явилися повідомлення про порушення в декількох округах Вісконсину, які викликають серйозні сумніви в достовірності результатів. Президент перебуває в прийнятних рамках, щоб запросити перерахунок голосів, і ми негайно це зробимо”, – написав він.
З такою ж заявою виступила і команда штабу.
За даними CNN, після підрахунку 99% голосів у Вісконсині у Трампа 48,8% голосів, а у Байдена – 49,4%.
Джо Байден випереджає Трампа в цьому штаті на 0,6%, набравши 1 630 396 голосів.
Просити про перерахунок голосів можна, якщо розрив становить менш як 1 процентний пункт.
- Також повідомлялося, що кампанія президента Дональда Трампа вимагає зупинити підрахунок голосів у Мічигані допоки їй не буде надано доступ для спостереження за процесом.
- Напередодні, 3 листопада, в США стартувало голосування на виборах президента. Американці мають вибрати між чинним президентом Дональдом Трампом і Джозефом Байденом, віцепрезидентом часів Обами. На дострокових виборах вже встигли проголосувати майже 100 мільйонів американців. Детальніше читайте в матеріалі #Букв.