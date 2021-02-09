Офіс держсекретаря штату Джорджія Бреда Раффенспергера ініціював розслідування за фактом спроб колишнього президента США Дональда Трампа скасувати результати виборів 2020 року в штаті.

Про це повідомляє видання The New York Times.

Йдеться, зокрема, про телефонний дзвінок Дональда Трампа від 2 січня, в якому він намагався чинити тиск на Раффенспергера, вимагаючи перерахунку голосів на президентських виборах на свою користь і погрожуючи кримінальними наслідками.

Тоді Трамп закликав “знайти” достатньо голосів, щоб скасувати його поразку в Джорджії. “Я просто хочу знайти 11780 голосів, тому що ми виграли штат”, – заявив Трамп під час розмови.

“Апарат секретаря штату розслідує отримані скарги. Всі подальші юридичні кроки будуть залишені на розсуд генерального прокурора”, – повідомив Уолтер Джонс, представник офісу Раффенспергера, інформує агентство Reuters.

Джонс уточнив, що розслідування має “адміністративний характер”, є “встановленням фактів” і звичайною справою при отриманні скарг з виборчих питань.

Скаргу подав професор права Університету Джорджа Вашингтона Джон Банцаф. У коментарі Reuters він повідомив, що це його четверта скарга на адресу влади штату після дзвінка Трампа 2 січня.

Після завершення розслідування держсекретар штату напише звіт і передасть його виборчій комісії штату. Потім буде прийнято рішення: слід передавати справу генеральному прокурору штату або ж місцевому окружному прокурору.

Девід Уорлі, єдиний демократ у виборчій комісії штату, повідомив журналістам, що адміністративні розслідування, що проводяться канцелярією держсекретаря, можуть призвести до кримінальних звинувачень.

“Будь-яке розслідування порушення закону є потенційним кримінальним розслідуванням”, – сказав він, додавши, що у випадку з Трампом “отримана скарга була пов’язана з кримінальним порушенням”.

Експерти з правових питань говорять, що телефонний дзвінок Трампа міг порушити як мінімум три кримінальні закони штату про вибори: йдеться про змову з метою здійснення фальсифікації виборів, злочинне підбурювання до вчинення фальсифікації виборів і умисне втручання в проведення виборів. Порушення караються штрафом або позбавленням волі.

При цьому експерти відзначають, що в подібних випадках кримінальне законодавство зазвичай вимагає наявності умисного наміру вчинити злочин, а довести це буде непросто, оскільки Трамп, ймовірно, стверджуватиме, що щиро вірив у “фальсифікацію” підсумків виборів.

У команді колишнього президента США вже прокоментували розслідування.

“У запланованій розмові між президентом Трампом, держсекретарем Раффенспергером і юристами з обох сторін не було нічого неправильного або небажаного. Якщо Раффенспергер не хотів, щоб йому телефонували з приводу виборів, йому не слід було балотуватися на посаду держсекретаря”, – йдеться в заяві Джейсона Міллера, радника Трампа.

Джо Байден став першим демократом з 1992 року, який отримав перемогу на президентських виборах у штаті Джорджія.

Дональд Трамп неодноразово і необґрунтовано заявляв про нібито “фальсифікацію” результатів виборів. Його команда подавала позови з вимогою перегляду результатів.

У штаті кілька разів проводився перерахунок голосів. У результаті була підтверджена перемога Джо Байдена з відривом приблизно в 12 000 голосів.