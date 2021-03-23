У місті Еванстон (передмістя Чикаго, штат Іллінойс) місцева влада прийняла рішення виплатити репарації, тобто компенсації, афро-американському населенню за те, що їхні предки пережили рабство і расизм. Йдеться про суму у 25 тисяч доларів на людину.

Про це повідомляє ВВС.

Це перший випадок в історії США.

На першому етапі в місті збираються розподілити 400 тисяч доларів. Виплати направлять сім’ям, чиї предки жили в місті в період з 1919-го по 1969 рік і постраждали від дискримінації.

16% жителів міста – темношкірі.

25 тисяч доларів можна буде витратити на ремонт житла або на перший внесок за нерухомість.

Планується, що за 10 років місто виплатить 10 мільйонів доларів.

Президент США Джо Байден висловив підтримку створенню федеральної комісії з вивчення репарацій темношкірим.

На сьогодні аналогічні законопроєкти розглядають в штаті Каліфорнія.