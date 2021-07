Про це інформує американський телеканал CNN.

“Сьогодні я видаю розпорядження про оголошення надзвичайної ситуації у зв’язку з насильством із застосуванням вогнепальної зброї. Насильство із застосуванням вогнепальної зброї – це криза суспільної охорони здоров’я, і ми повинні ставитися до нього як до такого”, – написав Куомо в своєму Twitter.

Він додав, що оголошення надзвичайної ситуації дозволить “приділити цій кризі всю увагу і ресурси, яких вона вимагає”.

За словами Куомо, Нью-Йорк став першим американським штатом, де було запроваджено подібний режим НС.

Губернатор також анонсував підписання закону про відновлення відповідальності виробників зброї в штаті за заподіяння шкоди.

“Збройна промисловість – єдина галузь в Америці, що має імунітет від цивільних позовів. Це образа жертв застосування вогнепальної зброї. Сьогодні я підписую закон про відновлення відповідальності виробників зброї в штаті Нью-Йорк за заподіяння шкоди”, – зазначив Куомо в Twitter.

На пресконференції політик уточнив, що новий закон передбачає відповідальність за незаконний або “нерозумний” продаж, виготовлення, розповсюдження, імпорт або маркетинг вогнепальної зброї, що завдає шкоди громадськості. Документ вимагає від гравців галузі вжити заходів для запобігання крадіжкам та незаконним або необґрунтованим продажам вогнепальної зброї.

Закон прямо дозволяє генеральному прокурору штату тощо подавати позови в разі порушення цих положень. Приватні особи також зможуть подати позов до суду, якщо вони зазнають шкоди “унаслідок дій або бездіяльності представників збройової індустрії”.

Він додав, що за перші шість місяців 2021 року кількість перестрілок у місті Нью-Йорк зросла на 38% в порівнянні з тим же періодом 2020 року.

Куомо уточнив, що 74% зброї, використаної під час скоєння злочинів у штаті Нью-Йорк, було придбано за межами штату.

Відтак, у поліції Нью-Йорка з’явиться новий підрозділ із боротьби з незаконним обігом зброї, щоб зупинити потік нелегальної зброї, що надходить “зі штатів зі слабкими законами про зброю”.

Загалом план Куомо із боротьби із застосуванням вогнепальної зброї передбачає наступні сім позицій:

• Розгляд насильства із застосуванням вогнепальної зброї як надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров’я.

• Орієнтація на гарячі точки, де фіксується насильство із застосуванням зброї.• Налагодження позитивних стосунків із молоддю з груп ризику.

• Розірвання циклу ескалації насильства.

• Видалення незаконної зброї з вулиць.

• Не допускати потрапляння зброї до рук небезпечних людей.

• Відновлення відносин між поліцією і громадськістю.

Влада спрямує близько 138,7 млн доларів на програми профілактики злочинів та створення робочих місць, для того щоб залучити молодь з груп ризику і “відвести молодих людей з вулиць”.

