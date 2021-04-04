Про це повідомляє радіостанція WWNY.

Звинувачення в зґвалтуванні третього ступеня було пред’явлено 23 березня.

Адвокат Ентоні Мартоне назвав справу “абсурдною”.

“Інстинктивно, це не повинно статися, щоб 7-річна дитина … я не думаю, що ви сильно усвідомлюєте, що ви робите в семирічному віці. Тому я вважаю абсурдним звинувачувати семирічну дитину в зґвалтуванні. Їм потрібно буде довести, що він на насправді фізично зробив цю дію, а це мені здається майже неможливим”, – сказав Ентоні Мартоне, Queens Defenders, директор відділу захисту молоді у кримінальних справах.

Розслідування триває. Справу розглядатиме суд у сімейних справах. Подробиці не розголошуються.