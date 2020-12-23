Про це повідомляє місцеве видання Globo.
Він походить від штаму B.1.1.28, який вже фіксувався в Бразилії з початку року.
Дослідження не вказує на те, що новий штам є більш агресивним, поки повідомляють тільки про його виявлення.
Зразки 180 геномів Sars-CoV-2, що циркулюють в штаті Ріо-де-Жанейро, були секвеновані лабораторією біоінформатики Національної науково-обчислювальної лабораторії (LNCC) в Петрополіс під керівництвом Ани Терези Васконселос.
У 38 з 180 геномів виявлені мутації, які вказують на те, що це новий штам, пояснює Васконселос. 60% геномів взяті з муніципалітету Ріо-де-Жанейро.
- Новий штам коронавірусу, який швидко поширюється у Великій Британії, має мутації, що провокують зараження у дітей на рівні з дорослими. Це відрізняє його від інших штамів та робить ще небезпечнішим.
- Новий штам коронавірусу COVID-19 спричинив несамовиту паніку серед жителів Великої Британії. Люди масово кинулися до продуктових магазинів та спустошили полиці.