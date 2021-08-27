У штаті Вашингтон знищили перше в цьому році гніздо гігантських азіатських шершнів, яких ще називають "шершнями-вбивцями".

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Жалячі “шершні-вбивці”, найбільші в світі шершні, можуть вирости до 5 сантиметрів в довжину і полюють на місцеві популяції бджіл і ос, поїдаючи бджолині вулики і загрожуючи сільському господарству.

Шершні родом не з Північної Америки. Вперше вони були виявлені в США в 2019 році в окрузі Ватком, штат Вашингтон, недалеко від канадського кордону.

Останнє гніздо було виявлено біля підніжжя мертвої вільхи в тому ж окрузі і знищено.

“На цей раз вони дійсно намагалися вкусити нас. Ми всі дуже раді, що наші костюми проти шершнів працювали дуже добре, і ніяких травм не було. Ми відреагували на це, заблокувавши другий вхід, що не дозволило їм вийти”, – сказав Свен Спічігер, керуючий ентомолог відділу Департаменту сільського господарства штату Вашингтон.

На додаток до 113 шершнів, прибраних пилососом, персонал зловив ще 67 шершнів в цьому районі. Крім того, в самому гнізді було близько 1500 голів шершнів на різних стадіях розвитку.

Деякі з живих шершнів були відправлені до Міністерства сільського господарства США для дослідження. Інші будуть знищені.

Департамент сільського господарства також зазначив, що продовжить вилов азіатських гігантських шершнів до кінця листопада.