Про це повідомляє телеканал SVT.

Вотум недовіри підтримав 181 з 349 депутатів, 109 – проти.

181 член проголосував за усунення Левена, 109 – проти, 51 член утримався. 8 членів були відсутні.

З ініціативою вотуму недовіри окремо виступили Ліва партія і крайні праві Шведські демократи. Проти прем’єра в парламенті проголосували також Християнсько-демократична і Помірна коаліційна партії.

Основною підставою стали наміри уряду дозволити орендодавцям вільно встановлювати орендну плату за квартири в новобудовах.

Тепер Левену доведеться або піти у відставку, або оголосити позачергові вибори.

Nach dem verlorenen #Misstrauensvotum in #Schweden 🇸🇪 will @SwedishPM #Löfven nun mit den Parteien sondieren. Laut Verfassung hat er eine Woche Zeit, um eine neue Mehrheit zu finden oder Neuwahlen auszurufen. @tagesschau @Weltspiegel_ARD pic.twitter.com/lfA3qwcvUv — Christian Blenker (@cblenker) June 21, 2021

Зазначається, що з 1974 року в Швеції парламент одинадцять разів голосував за вотуму недовіри і завжди негативно. Левен став першим прем’єр країни, щодо якого винесено вотум недовіри.