Про це повідомляє видання Newsweek.
Так, згідно з інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, за даними на 29 липня, кількість нових випадків зараження в Швеції на 100 тисяч населення за останні 14 днів знизилася на 54 %.
Тоді як в інших країнах Європи за той же період спостерігалося значне зростання нових випадків захворювання, в тому числі в Іспанії, Франції, Німеччини, Бельгії та Нідерландах (за останній місяць спостерігалося збільшення на 40-200 %).
Середньодобова кількість інфікувань в країні також знижується протягом останнього місяця – з 29 червня. Скорочується і кількість летальних випадків, які фіксуються щодоби. Так, якщо 15 квітня в країні було зареєстровано 115 смертей від коронавірусу, то 29 липня – всього дві.
Як раніше зазначив головний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл, ці цифри свідчать про те, що стратегія країни у боротьбі з COVID-19 виявилася “значною мірою успішною”.
За його словами, шведська влада не вводила жорстке блокування, однак жителі країни за власною ініціативою знизили інтенсивність соціальних контактів і дотримувалися низки інших заходів.
“Багато в чому добровільні заходи, які ми здійснили в Швеції, були настільки ж ефективними, як і повне блокування в інших країнах”, – заявив Тегнелл.
“Зараз ми спостерігаємо кількість випадків захворювання, що швидко знижується, у нас постійно працює медична допомога, в будь-який час були вільні ліжка, в лікарнях ніколи не було натовпів”, – додав він.
Замість тотального блокування влада Швеції прагнула розвинути “колективний імунітет”, сподіваючись, що збільшення кількості людей, які піддаються впливу вірусу, допоможе запобігти другій хвилі заражень.
При цьому деякі вчені, а також вчителі та батьки в Швеції раніше висловлювалися проти такої стратегії.
Згідно з даними ресурсу Worldometer, за останню добу в Швеції зафіксували 45 нових випадків зараження (й 9 летальних випадків). Загальна кількість випадків коронавірусу з початку спалаху в країні становить 80 тисяч 422.
- У Всесвітній організації охорони здоров’я визнали, що шведський підхід до боротьби з коронавірусом слід брати за приклад, щоб повернутись до нормального життя.
- Міністр закордонних справ Швеції Енн Лінде вважає, що країна діяла прагматично, вирішивши не вводити загальнонаціональний карантин через епідемію коронавірусу. Так, Агентство суспільної охорони здоров’я від початку заявляло, що їхня стратегія – створення “колективного імунітету” від нового типу коронавірусу, а не введення численних заборон і обмежень на національному рівні.