На тлі побоювань з приводу можливої другої хвилі коронавірусу COVID-19 у країнах Європи в Швеції, де не вводилися заходи жорсткого карантину, з кінця червня спостерігається спад кількості заражень.

Про це повідомляє видання Newsweek.

Так, згідно з інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, за даними на 29 липня, кількість нових випадків зараження в Швеції на 100 тисяч населення за останні 14 днів знизилася на 54 %.

Тоді як в інших країнах Європи за той же період спостерігалося значне зростання нових випадків захворювання, в тому числі в Іспанії, Франції, Німеччини, Бельгії та Нідерландах (за останній місяць спостерігалося збільшення на 40-200 %).

Середньодобова кількість інфікувань в країні також знижується протягом останнього місяця – з 29 червня. Скорочується і кількість летальних випадків, які фіксуються щодоби. Так, якщо 15 квітня в країні було зареєстровано 115 смертей від коронавірусу, то 29 липня – всього дві.

Як раніше зазначив головний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл, ці цифри свідчать про те, що стратегія країни у боротьбі з COVID-19 виявилася “значною мірою успішною”.

За його словами, шведська влада не вводила жорстке блокування, однак жителі країни за власною ініціативою знизили інтенсивність соціальних контактів і дотримувалися низки інших заходів.

“Багато в чому добровільні заходи, які ми здійснили в Швеції, були настільки ж ефективними, як і повне блокування в інших країнах”, – заявив Тегнелл.

“Зараз ми спостерігаємо кількість випадків захворювання, що швидко знижується, у нас постійно працює медична допомога, в будь-який час були вільні ліжка, в лікарнях ніколи не було натовпів”, – додав він.

Замість тотального блокування влада Швеції прагнула розвинути “колективний імунітет”, сподіваючись, що збільшення кількості людей, які піддаються впливу вірусу, допоможе запобігти другій хвилі заражень.

При цьому деякі вчені, а також вчителі та батьки в Швеції раніше висловлювалися проти такої стратегії.

Згідно з даними ресурсу Worldometer, за останню добу в Швеції зафіксували 45 нових випадків зараження (й 9 летальних випадків). Загальна кількість випадків коронавірусу з початку спалаху в країні становить 80 тисяч 422.