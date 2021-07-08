У Швеції розбився літак з парашутистами: є жертви

Кілька людей загинули в авіакатастрофі, яка сталася в аеропорту міста Еребру, Швеція.

Про це повідомляє шведська суспільна телемовна організація SVT.

Ввечері четверга незабаром після зльоту в аеропорту Еребру розбився літак. На борту перебували 9 осіб — 8 парашутистів та пілот.

Відомо, що кілька людей загинули в авіакатастрофі. Одну людину доставили до лікарні з серйозними травмами.

Внаслідок аварії виникла пожежа, яку на місці ліквідували рятувальні служби. Поліція розпочала розслідування на місці аварії і надає підтримку родичам загиблих та постраждалих.

Що призвело до падіння літака — наразі невідомо.