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У Швеції розбився літак з парашутистами: є жертви

Кілька людей загинули в авіакатастрофі, яка сталася в аеропорту міста Еребру, Швеція.

П’ятниця, 9 липня 2021, 01:26

Про це повідомляє шведська суспільна телемовна організація SVT.

Ввечері четверга незабаром після зльоту в аеропорту Еребру розбився літак. На борту перебували 9 осіб — 8 парашутистів та пілот.

Відомо, що кілька людей загинули в авіакатастрофі. Одну людину доставили до лікарні з серйозними травмами.

Фото: Jeppe Gustafsson/TT

Внаслідок аварії виникла пожежа, яку на місці ліквідували рятувальні служби. Поліція розпочала розслідування на місці аварії і надає підтримку родичам загиблих та постраждалих.

Що призвело до падіння літака — наразі невідомо.

Фото: Jeppe Gustafsson/TT

Теги: авіакатастрофа, стрибок з парашутом, Швеція

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