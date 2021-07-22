Двоє ув'язнених у в'язниці Хеллбой недалеко від шведського міста Ескільстуна взяли в заручники двох охоронців і зажадали в якості викупу піцу.

Про це повідомляє France24.

Як повідомила прессекретарка в’язниці Стіна Лайлс, жоден з охоронців не постраждав.

Обидва ув’язнені, які відбувають термін за вбивство, зуміли прорватися в зону, відведену тільки для охоронців, близько 12:30 (10:30 за Гринвічем). Там вони взяли в заручники двох охоронців.

“Ми швидко відправили посередника і викликали поліцію”, – повідомив співробітник в’язниці Торкель Омнелл.

Ув’язнені для звільнення заручників пред’явили дві вимоги – вертоліт для втечі і 20 піц для інших ув’язнених.

Після того, як піца була доставлена, вони відпустили охоронців. Пізніше їх доставили до поліцейської дільниці для допиту по звинуваченню в “викраденні”.