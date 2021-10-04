Про це повідомляє шведська газета Dagens Nyheter.
Трагедія сталася на трасі біля містечка Маркарюд, що на півдні Швеції. Ввечері Ларс Вілкс в компанії поліціянтів, які охороняли його, повертався додому. Несподівано в авто Вілкса врізалася вантажівка. Після зіткнення обидві машини загорілися. Карикатурист та його охорона загинули на місці, водій, що протаранив художника – у лікарні.
Після малюнку, на якому пророк Мухаммед зображений із собачим тілом, ісламський світ оголосив його ворогом. Аль-Каїда пропонувала за його голову нагороду в розмірі 100 тисяч доларів.
До епопеї з карикатурою Вілкс був відомим лише завдяки скульптурі, яку встановив без дозволу влади. Ця самостійність призвела до судових тяжб, але згодом влада зрозуміла, що коряга з цвяхами привертає увагу багатьох людей.
- Торік у Франції 18-річний чеченець через карикатури на пророка Мухаммеда, відрізав голову шкільному вчителю Семюелю Петі.
- 7 січня 2015 року в Парижі радикальні ісламісти брати Саїд і Шериф Куаші напали на офіс редакції Charlie Hebdo. Вбили 12 робітників редакції та 11 поранили.
- У Новорічну ніч, у Кельні, Німеччина, пройшла серія нападів та зґвалтувань жінок. Нападники – чоловіки африканського та східного походження.