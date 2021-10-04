Художник Ларс Вілкс, який намалював карикатуру на пророка Мухаммеда із собачою головою, загинув у ДТП по дорозі додому.

Про це повідомляє шведська газета Dagens Nyheter.

Трагедія сталася на трасі біля містечка Маркарюд, що на півдні Швеції. Ввечері Ларс Вілкс в компанії поліціянтів, які охороняли його, повертався додому. Несподівано в авто Вілкса врізалася вантажівка. Після зіткнення обидві машини загорілися. Карикатурист та його охорона загинули на місці, водій, що протаранив художника – у лікарні.

Після малюнку, на якому пророк Мухаммед зображений із собачим тілом, ісламський світ оголосив його ворогом. Аль-Каїда пропонувала за його голову нагороду в розмірі 100 тисяч доларів.

До епопеї з карикатурою Вілкс був відомим лише завдяки скульптурі, яку встановив без дозволу влади. Ця самостійність призвела до судових тяжб, але згодом влада зрозуміла, що коряга з цвяхами привертає увагу багатьох людей.