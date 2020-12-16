Про це повідомляє шведське радіо “Ekot”.

Розслідування журналістів показало, що оскільки людина має право працювати під час процесу надання притулку в Швеції, компанія пропонує своїм клієнтам неправдиву історію про надання притулку.

Журналісти провели співбесіду з кількома людьми, які заплатили 12 000 шведських крон (40 тисяч гривень) агентству з працевлаштування Pelekh, щоб влаштуватися на роботу в Швеції, але яких замість цього відправили до Шведської міграційної ради і попросили подати заяву про надання притулку.

Співробітники “Ekot” подзвонили в один з 18 офісів компанії в Україні зробивши вигляд, що шукають роботу, і їм відкрито заявили, що потрібно буде подати заяву про надання притулку.

“Ви отримаєте історію про надання притулку, яку ви вивчите напам’ять і розкажете Шведській міграційній раді. Але з ймовірністю 99 відсотків ви не отримаєте притулок, однак поки ваша справа розслідується, вам дозволять працювати, ось як це працює”, – говорить жінка, що відповідає на дзвінок.

Журналістам також вдалося побачити кілька письмових контрактів з агентством Pelekh, в яких зазначено: “Наші юристи надають вам статус біженця”.