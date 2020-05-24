У неділю, 24 травня, у Швеції активували першу в країні загальнодоступну мережу мобільного зв'язку 5G.

Про це повідомляє агентство DPA.

“У неділю телекомунікаційна група Tele2 активувала першу у Швеції загальнодоступну мережу мобільного зв’язку п’ятого покоління (5G)”, – йдеться в повідомленні.

Відсьогодні 5G буде доступна мешканцям Стокгольма. У Гетеборзі та Мальме зв’язок п’ятого покоління з’явиться лише 24 червня. Згодом мережу поступово розширюватимуть по всій країні.

Мережа 5G забезпечує швидкість інтернет-серфінгу більше 1 гігабіт на секунду, що в чотири рази швидше, ніж в сучасній мережі 4G.

Компанія Tele2 випередила своїх конкурентів Telia і Ericsson, які планують представити свої перші вежі 5G в понеділок, 25 травня.