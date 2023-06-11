Глава військової розвідки Швеції Томас Нільссон вважає, що Росія намагається завадити вступу країни до НАТО. РФ робить активні дії та вкладає кошти, щоб створити перешкоди для цього.

Джерело: SVT.

Керівник розвідки наголосив, що Кремль використовує різні способи для того, щоб завадити приєднанню Швеції до блоку.

“Вони хочуть впливати на громадську думку та ухвалення рішень у Швеції”, – заявив Нільссон.

Він вважає, що за російськими спецопераціями стоять офіційні спецслужби РФ і залучені росіянами “довірені особи”.

Зазначимо, що Швеція та Фінляндія попри нейтральну позицію протягом багатьох років вирішили долучитися до НАТО. Основною причиною стало агресивне російське вторгнення до України. Близько року тривав процес ратифікації країн, але нині його завершила лише Фінляндія.

Країни планували разом вступити до блоку, утім Угорщина та Туреччина не ратифікували заявки Швеції. В Анкарі заявляли про те, що у Стокгольмі підтримують терористичне угрупування, якими вона вважає Робітничу партію Курдистану. Нещодавно у Швеції ввели нове антитерористичне законодавство. Уряд сподівається, що зміни відкриють шлях вступу до НАТО та розблокує вето Туреччини.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що “неможливо уявити, щоб Альянс не підтримав Швецію”, якби їй загрожувала небезпека. Швеція вже тісно співпрацює з НАТО, і інтеграційні заходи просуваються вперед.

Чому НАТО потребує вступу Швеції та Фінляндії

Обидві країни мають відносно сильні війська. Фінляндія може мобілізувати 285 000 особового складу та 650 танків. Швеція має сильні військово-повітряні сили та підводний флот, адаптований до умов Балтійського моря. Стратегічно дві країни “затикають дірку” на лінії фронту НАТО проти Росії, водночас дозволяючи альянсу спрямувати свою силу на Балтійський регіон, пояснюють у Reuters.

Західні офіційні особи кажуть, що швидкий вступ Швеції та Фінляндії не лише розширить можливості та охоплення НАТО, але й може вплинути на більш нагальні проблеми, як-от надання танків Україні.

За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, у Фінляндії в експлуатації або на зберіганні знаходиться близько 200 танків Leopard 2 німецького виробництва.

Фінляндія має понад 1287 км сухопутного кордону з Росією. Вступ до НАТО означає, що довжина кордону між країнами НАТО та Росією подвоїться, збільшившись до приблизно 2574 км.