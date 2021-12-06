Створена на 3D-принтері капсула Sarco, призначена для використання при добровільній евтаназії, пройшла юридичну експертизу та тепер може розповсюджуватися та використовуватися у Швейцарії.

Про це пише швейцарське видання Swiss.info.

Апарат можна доставити в будь-яке місце – від природи до власне клініки. Процес евтаназії активується зсередини людиною, яка має намір померти.

Капсула дуже комфортна. Людина лягає всередину, і, коли відчуває, що готова, натискає кнопку. Капсула оснащена механізмом, який заповнює її внутрішній простір азотом, швидко знижуючи концентрацію кисню повітря з 21 до 1 відсотка. Людина почувається трохи дезорієнтованою і може відчути легку ейфорію, перш ніж знепритомніє. Все це займе близько 30 секунд. Смерть настає через гіпоксію та гіпокапнію, тобто, нестачу кисню та вуглекислого газу. Немає ні паніки, ні відчуття задухи.

Наразі для евтаназії використовується метод прийому внутрішньо розчину пентобарбіталу натрію. Після прийому препарату людина засинає протягом двох-п’яти хвилин, потім впадає в глибоку кому, і незабаром настає смерть. Компанія Sarco ж пропонує інший підхід до добровільного відходу від життя — без використання контрольованих речовин.

Близько 1300 людей пішли з життя за допомогою асистованого самогубства у Швейцарії минулого року, скориставшись послугами двох найбільших у країні організацій з надання допомоги у цій сфері: Exit (не пов’язана з Exit International) та Dignitas.