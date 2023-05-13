Швейцарія дозволила реекспорт зброї власного виробництва в інші країни, що уможливить передачу військової техніки в Україну.

Про це повідомляє Euronews.

Дві палати швейцарського парламенту та Національна рада проголосували за поправку до Закону про військове спорядження. Це уможливить передачу військової техніки в Україну в майбутньому. Таким чином Швейцарія дозволила реекспорт зброї власного виробництва в інші країни.

Раніше цей закон забороняв передачу озброєння і боєприпасів зі Швейцарії третім країнам. Відповідно, досі закуплена зброя і боєприпаси з-за кордону не могли передаватися країнам, які перебувають у стані збройних конфліктів.

Варто зазначити, що раніше Швейцарія блокувала постачання зброї, оскільки з 1815 року дотримувалася політики нейтралітету. Через це Швейцарія відмовила Німеччині у передачі боєприпасів для Gepard.

Додамо, що у березні цього року президент Швейцарії Ален Берсет заявив, що його держава виступає проти експорту озброєння в Україну через власний нейтралітет.

У Швейцарії заборонено реекспорт швейцарської зброї до країн, що перебувають у стані війни. Втім, питання нейтралітету обговорюють ще з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

“Дискусія про експорт зброї, озброєння…поки у нас є [наша] законодавча база у Швейцарії, це неможливо. Для уряду і для Федеральної ради ми повинні, і ми хочемо, підтримувати цю правову базу і працювати в цій правовій базі”, — зазначив Берсет.

Така заява стала відповіддю на звернення німців щодо дозволу придбати старі швейцарські танки Leopard.

Наразі Швейцарія показує меншу “гнучкість” у питанні військового нейтралітету: “Ці санкції абсолютно сумісні з нейтралітетом”, — додав Берсет.

Також вона відмовлялася дозволити державам, які володіють зброєю швейцарського виробництва, реекспортувати її до України.

Наразі парламентом розглядається кілька ініціатив, що спрямовані на послаблення правил реекспорту. Берсет зауважив, що швейцарський парламент “має багато можливостей для зміни законів”.

“Якщо парламент погодиться змінити цю правову базу, то ми будемо працювати в контексті цієї нової правової бази, але нам також знадобиться час”, — сказав він.