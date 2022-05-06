Про це повідомляє Swissinfo.
Серед тих, хто дав свічення комісії — швейцарський експерт по боротьбі з корупцією Марк Піт. Він заявив, що у Швейцарії є цілий посередницький сектор, що перешкоджає банкам та владі у визначенні справжніх бенефіціарних власників активів. Найчастіше цими посередниками виступають юристи, які приховують активи так, аби при цьому не порушувати закон.
“Швейцарія є одним із провідних посібників російського диктатора Володимира Путіна та його наближених. Розграбувавши Росію, Путін та його олігархи використовують швейцарські закони про банківську таємницю, щоб приховувати та охороняти доходи від своїх злочинів”, – констатували у Гельсинській комісії.
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