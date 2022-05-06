Фахівці комісії з безпеки та співробітництва в Європі звинуватили Швейцарію у сприянні російській еліті у приховуванні активів. Для цього росіяни наймають юристів, які користуються "лазівками" у законодавстві.

Про це повідомляє Swissinfo.

Серед тих, хто дав свічення комісії — швейцарський експерт по боротьбі з корупцією Марк Піт. Він заявив, що у Швейцарії є цілий посередницький сектор, що перешкоджає банкам та владі у визначенні справжніх бенефіціарних власників активів. Найчастіше цими посередниками виступають юристи, які приховують активи так, аби при цьому не порушувати закон.