Про це повідомило NZZ.

Ракети були закуплені у 1980-х роках. Частину з Rapier вже утилізовано. За словами представника федерального офісу оборонних закупівель Armasuisse Кай-Гуннара Сіверта, планується, що всі системи будуть демонтовані та утилізовані у межах цих інших траншів.

Швейцарія вирішила вивести Rapier з експлуатації з кінця 2022 року. Саме тому країна зайнялася утилізацією цих ракет.

“Ракети старі, але ще не зовсім застарілі. Вони можуть бути дуже добре використані проти цілей, що низько летять, таких як безпілотники”, — сказав Петер Шнайдер, колишній головний редактор “Allgemeine Schweizerische Militaerzeitschrift” (ASMZ).

На його думку, Україна могла б захистити системами власну інфраструктуру.

“Це абсурд, що ми утилізуємо оборонну зброю у Швейцарії”, – долучився до думки член Національної ради Франсуа Пуанте.

Член Нацради також підтримав передачу зброї Україні.