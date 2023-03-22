Про це йдеться на сайті парламенту Швейцарії.
Зазначається, що Комітет з питань політики безпеки (SIK-S) Національної ради парламенту Швейцарії заявив, що питання реекспорту зброї третім країнам спочатку варто обговорити з експертами. Втім, засідання мають відбутися в травні наступного року.
SIK-S планує запросити експертів, аби прояснити з ними питання. Йдеться про систему Організації Об’єднаних Націй під назвою “Єдність заради миру” та її імплементацію у швейцарську правову систему, законодавство та політику нейтралітету.
Зауважимо, що на користь цього рішення проголосували 7 членів комітету. Водночас “проти” були 4 й один утримався. У такий спосіб, комітет тимчасово зупинив обговорення всіх справ, пов’язаних з реекспортом швейцарського військового обладнання.
- У Швейцарії утилізують 60 оборонних систем, перший транш системи озброєнь Rapier. Рішення викликало суперечки всередині країні, бо системи могли передати Україні для захисту своєї інфраструктури.
- Президент Швейцарії Ален Берсет заявив, що його держава виступає проти експорту озброєння в Україну через власний нейтралітет.