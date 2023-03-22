У Швейцарії внаслідок парламентських дебатів щодо реекспорту зброї та обладнання третім країнам було вирішено відкласти питання на наступний рік.

Про це йдеться на сайті парламенту Швейцарії.

Зазначається, що Комітет з питань політики безпеки (SIK-S) Національної ради парламенту Швейцарії заявив, що питання реекспорту зброї третім країнам спочатку варто обговорити з експертами. Втім, засідання мають відбутися в травні наступного року.

SIK-S планує запросити експертів, аби прояснити з ними питання. Йдеться про систему Організації Об’єднаних Націй під назвою “Єдність заради миру” та її імплементацію у швейцарську правову систему, законодавство та політику нейтралітету.

Зауважимо, що на користь цього рішення проголосували 7 членів комітету. Водночас “проти” були 4 й один утримався. У такий спосіб, комітет тимчасово зупинив обговорення всіх справ, пов’язаних з реекспортом швейцарського військового обладнання.