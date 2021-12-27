Жителі Швейцарії з 1 січня 2022 року зможуть легально змінити стать, написавши заяву у відділ реєстрації актів цивільного стану.

Про це повідомляють в Reuters.

Нові правила прописані в цивільному кодексі Швейцарії. Згідно із ними, будь-яка особа віком від 16 років, яка не перебуває під законною опікою, зможе змінити свою стать та ім’я, самостійно заявивши в орган реєстрації актів цивільного стану. Молоді люди та особи, які перебувають під захистом дорослих, потребують згоди опікуна.

Раніше у Швейцарії вимагали від особи пройти гормональне лікування або анатомічний перехід, щоб легально змінити стать, а для зміни імені треба було надати доказ того, що нове ім’я вже неофіційно використовується протягом кількох років.

Таким чином, Швейцарія приєдналася до Ірландії, Бельгії, Португалії та Норвегії, де дозволено законно змінити стать без гормональної терапії, медичної діагностики, подальшої оцінки та бюрократичних кроків.