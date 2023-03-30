Чотирьох банкірів, які допомагали близькому другу президента РФ Володимира Путіна перерахувати мільйони франків через рахунки у швейцарських банках, засудили за недбалість у фінансових операціях.

Про це повідомляє Reuters.

30 березня чотирьох банкірів визнали винними у допомозі Сергію Ролдугіну, віолончелісту, якого уряд Швейцарії назвав “гаманцем Путіна”.

Серед обвинувачених – троє росіян та один швейцарець. Саме вони допомогли Ролдугіну, який є хрещеним батьком старшої доньки Путіна, покласти на рахунки у швейцарських банках мільйони франків у період 2014-2016 років.

Чоловіків, імена яких не називають відповідно до швейцарських обмежень на звітність, визнали винними на слуханні в окружному суді Цюриха. Їм присудили умовні штрафи на загальну суму у сотні тисяч швейцарських франків.

Ця справа показала, що такі особи, як Ролдугін, використовуються як “соломинки”, аби приховати справжніх власників коштів, мовиться у звинуваченні.

У Швейцарії банки зобов’язані відхилити або припинити ділові відносини, якщо є сумніви щодо особи контрагента.

Чотири керівники допомагали Ролдугіну управляти двома банківськими рахунками у “Газпромбанку” в Цюриху, через які проходили мільйони франків, не проводячи достатніх перевірок, зазначив суд.

Прокуратура стверджувала, що керівники не зробили достатньо для встановлення особи справжнього власника коштів, і було не схоже на правду те, що Ролдугін міг бути їх справжнім власником.

За словами державного прокурора Яна Гоффманна, у справі фігурували близько 30 мільйонів швейцарських франків (31,84 мільйона доларів).

Це сталося попри те, що музикант, який фігурує у списку підсанкційних росіян Швейцарії, не провадить жодної підприємницької діяльності, адже Ролдугін заявив New York Times, що він – точно не бізнесмен і сам не володіє мільйонами, згідно з обвинуваченням.

Ролдугін був серед десятків членів найближчого оточення Путіна, які потрапили під санкції Заходу, включаючи Швейцарію, після того, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році.

“Усі докази свідчать про те, що Сергій Ролдугін не є справжнім власником активів. Банкіри не дотримувалися правил і тому повинні бути покарані”, – заявив на попередньому засіданні в суді Гоффманн.

У минулому Путін описував Ролдугіна як друга, блискучого музиканта та благодійника, який чесно заробив трохи грошей на міноритарному пакеті акцій російської компанії.

Раніше Кремль відкидав будь-які припущення про те, що кошти Ролдугіна пов’язані з російським лідером, як антиросійську “путінофобію”.

Зокрема у Росії наполягають, що фінанси Путіна є публічною справою, і він регулярно декларує свої статки та зарплату російським виборцям.

Захист банкірів стверджував, що минулого року Ролдугін письмово підтвердив, що банк правильно ідентифікував його як бенефіціарного власника рахунків.

Також не було підстав сумніватися в тому, що Ролдугін був справжнім власником рахунків, і було “правдоподібно”, що Ролдугін був багатим, тому що був другом Путіна.

“Сергій Ролдугін – не просто віолончеліст і диригент, а й улюбленець Кремля, який, очевидно, мав доступ до особливих можливостей фінансування, що дозволило йому накопичити значні статки”, – заявили сторони захисту в досудовому брифінгу.