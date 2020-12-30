У швейцарському кантоні Люцерн зафіксована смерть пацієнта в будинку для літніх людей, який був щеплений від коронавірусу вакциною виробництва американської компанії Pfizer і німецької BioNTech.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За даними місцевої влади, на даний момент немає доказів, що “смерть пов’язана з вакцинацією”.

Департамент охорони здоров’я кантону Люцерн поінформував про цей випадок з летальним результатом швейцарський регулятор ліків Swissmedic.

Агентство не повідомляє більше подробиць, включаючи проміжок часу, що минув між тим, коли особа отримала вакцину і коли настала смерть.

Швейцарське видання Der Zeitpunkt повідомляє, що вакцинація проводилася в переддень Різдва (24 грудня) в будинку для літніх людей. Вакцина вводилася всім (за одним винятком) мешканцям одного з житлових блоків установи. Зазначається, що перед щепленням не зв’язувалися з сімейним лікарем, відповідальним за здоров’я постояльця, який страждав від деменції.

Пізніше, 26 грудня, літній чоловік поскаржився на болі в уретрі і животі. Він став вести себе неспокійно, пізніше у пенсіонера впав тиск і підвищився пульс. Домашній лікар оглянув пацієнта 27 грудня. Чоловік поводив себе спокійно, але його живіт був твердим і болів при поверховому огляді. 28 грудня будинок престарілих не повідомляв про стан пацієнта. 29 грудня будинок престарілих повідомив медика по електронній пошті про погіршення здоров’я чоловіка, після чого той помер.

За словами сімейного лікаря, раніше його пацієнту вже робили щеплення від грипу, на яку він відреагував погано, після чого вакцинацію вирішили більше не проводити.

Офіційного підтвердження зв’язку між щепленням і летальним результатом поки немає.

У Швейцарії 23 грудня стартувала компанія зі щеплення від коронавірусу, в ході якої використовується вакцина Pfizer і BioNTech, 107 тис. доз якої раніше були доставлені в країну. Цей препарат був схвалений до застосування агентством Swissmedic. Влада оголосила, що в грудні вакцинацією будуть охоплені вразливі групи населення, зокрема люди старше 75 років і пацієнти будинків інвалідів.