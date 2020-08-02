Джерелом майже половини нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 у Швейцарії є нічні клуби, ще третини – бари та ресторани.

Про це свідчать результати дослідження швейцарського Федерального управління охорони здоров’я, інформує видання The Local.

Дослідження було проведено на замовлення Швейцарського радіо і телебачення (Schweizer Radio und Fernsehen, SRF). У ньому аналізуються шляхи поширення коронавірусу в суспільстві.

Згідно з отриманими даними, 42 % нових випадків зараження в Швейцарії за останні два тижні пов’язані з нічними клубами. Ще 27 % – з барами і ресторанами.

Це означає, що джерелом двох третин випадків інфікування (69 %) за зазначений період стали нічні або гастрономічні заклади.

Трохи більше 12 % людей заразилися від члена сім’ї, тоді як 8 % – від медичного персоналу.

Нещодавно швейцарські чиновники визнали, що нічні клуби були відкриті в країні занадто рано.

Відтоді, як 8 червня в Швейцарії дозволили знову відкрити клуби з лімітом в максимум 300 відвідувачів, було зафіксовано низку спалахів, і сотні людей опинилися на карантині.

Кілька кантонів скоротили кількість людей, яким можна заходити в нічні клуби. У деяких клубах зобов’язали відвідувачів носити захисні маски.

Відвідувачі нічних клубів, як і раніше, повинні знаходитися на відстані 1,5 метра один від одного.