Сьогодні у Швейцарії розпочалася масова вакцинація населення проти коронавірусу COVID-19 препаратом компаній Pfizer і BioNTech.

Про це повідомляє Swiss Info.

Зараз до Швейцарії поставили першу партію вакцини – 107 тисяч доз із замовлених трьох мільйонів. Препарат американського і німецького виробників був схвалений швейцарським регулятором охорони здоров’я минулими вихідними.

Перша людина, яку вакцинували, – 90-річна жінка з групи ризику в кантоні Люцерн. Слідом вакцинація почалася в кантонах Цуг і Аппенцелль.

Збройні сили країни готуються до розвезення вакцини до решти кантонів, щоб почати масову вакцинацію 4 січня.

Федеральне управління охорони здоров’я (FOPH) закупить для вакцинації також препарати компаній Moderna та AstraZeneca. Загалом Швейцарія з населенням у 8,5 млн осіб замовила 15,8 млн доз вакцин.