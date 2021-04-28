У Швейцарії буде проведено референдум з питання щодо узаконення реєстрації одностатевих шлюбів.

Про це повідомляє агентство Euronews.

У грудні 2020 року швейцарські депутати підтримали законопроєкт про визнання одностатевих шлюбів. Але противники закону зібрали необхідні підписи для того, щоб це питання винести на референдум.

У Швейцарії більшість законів та інших актів, прийнятих парламентом, вступають у силу без проведення референдумів. Але референдум можливий, коли громадяни, які виступають проти певних рішень, збирають 50 000 підписів протягом 100 днів після офіційного опублікування закону.

За даними Швейцарської федеральної канцелярії, запит про референдум з питання про одностатеві шлюби зібрав понад 61 000 підписів.

Дата голосування ще не призначена, оскільки швейцарські громадяни звикли голосувати три або чотири рази на рік з безлічі питань в рамках їхньої системи прямої демократії.

Раніше одностатеві пари могли вступати в “зареєстровані партнерства”, які не давали їм тих же прав, що і шлюб.

Але нове законодавство дозволяє їм вступати в шлюб і мати доступ до донорства сперми, в той час як трансгендерні громадяни також можуть змінити свою юридичну стать.

Однак у законодавстві не було положень, які дозволяють одностатевим парам мати дітей.

Опитування, проведене Pink Cross у 2020 році, показало, що більше 80% швейцарців підтримують одностатеві шлюби, а це дозволяє припустити, що закон вступить у силу навіть незважаючи на референдум.