Про це повідомляє The Local.
Так, заклади припинятимуть працювати о 23:00 і зможуть відкритись тільки о 6:00.
Вводяться обмеження і на участь в громадських заходах – не більше 50 осіб. Це стосується всіх заходів, в тому числі футбольних матчів, релігійних мес, весіль, дискотек і так далі. Виняток становлять політичні демонстрації і збір підписів за референдуми та ініціативи.
При цьому кількість учасників приватних заходів не повинно перевищувати десяти осіб.
Крім того, на всій території Швейцарії захисні маски стануть обов’язковими у закритих приміщеннях та громадському транспорті, а також на територіях, прилеглих до ресторанів і магазинів.
Скільки триватимуть обмеження – поки невідомо.
- Раніше повідомлялося, що з понеділка, 2 листопада, влада Німеччини запроваджує жорсткі карантинні обмеження через спалах коронавірусу. Так, забороняється робота барів, ресторанів та фітнес-студій.