Уряд Швейцарії з завтрашнього дня, 29 жовтня, вводить комендантську годину для закладів громадського харчування та барів через погіршення ситуації з COVID-19. Також у країні посилюють загальні карантинні обмеження.

Про це повідомляє The Local.

Так, заклади припинятимуть працювати о 23:00 і зможуть відкритись тільки о 6:00.

Вводяться обмеження і на участь в громадських заходах – не більше 50 осіб. Це стосується всіх заходів, в тому числі футбольних матчів, релігійних мес, весіль, дискотек і так далі. Виняток становлять політичні демонстрації і збір підписів за референдуми та ініціативи.

При цьому кількість учасників приватних заходів не повинно перевищувати десяти осіб.

Крім того, на всій території Швейцарії захисні маски стануть обов’язковими у закритих приміщеннях та громадському транспорті, а також на територіях, прилеглих до ресторанів і магазинів.

Скільки триватимуть обмеження – поки невідомо.