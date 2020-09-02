Про це повідомляє Medical Press.
Очікується, що новий тест швидко і з високим показником надійності ідентифікує SARS-CoV-2.
“На момент запуску буде доступно 40 млн швидких тестів SARS-CoV-2 в місяць”, – повідомили в компанії.
Перший час тест буде доступний тільки жителям країн, які визнають знак СЕ (Європейська сертифікація), але після компанія планує отримати схвалення і Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA).
У серпні Roche об’єдналася з Regeneron для збільшення поставок препарату американської фірми REGN-COV2. Компанії будуть розробляти, виробляти і поширювати досліджувану комбінацію двох противірусних антитіл.
У Roche також заявили, що продукт може надати варіант лікування для людей, вже відчувають симптоми коронавируса і запобігти зараженню людей, які контактували з носіями вірусу.
- Раніше повідомлялося, що у бердянській лабораторії вперше зробили ПЛР-тест на коронавірус за методикою картриджної ПЛР-технології.