Швейцарська фармацевтична компанія Roche в кінці вересня запустить тест, який виявить COVID -19 за 15 хвилин.

Про це повідомляє Medical Press.

Очікується, що новий тест швидко і з високим показником надійності ідентифікує SARS-CoV-2.

“На момент запуску буде доступно 40 млн швидких тестів SARS-CoV-2 в місяць”, – повідомили в компанії.

Перший час тест буде доступний тільки жителям країн, які визнають знак СЕ (Європейська сертифікація), але після компанія планує отримати схвалення і Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA).

У серпні Roche об’єдналася з Regeneron для збільшення поставок препарату американської фірми REGN-COV2. Компанії будуть розробляти, виробляти і поширювати досліджувану комбінацію двох противірусних антитіл.

У Roche також заявили, що продукт може надати варіант лікування для людей, вже відчувають симптоми коронавируса і запобігти зараженню людей, які контактували з носіями вірусу.