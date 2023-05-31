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За словами глави МЗС Швеції Тобіаса Більстрема, нове законодавство закриє лазівку у чинному антитерористичному законодавстві. Раніше Швеція не забороняла участь у терористичній організації, але зараз країна змінила це.

Нове законодавство доповнює зобов’язання країни, взяті у Мадриді. Згідно з ним, буде заборонено організацію зборів та надання матеріально-технічної або фінансової допомоги, або навіть їжі забороненим групам.

В уряді висловили сподівання, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган дасть “зелене світло” членству в НАТО до липневого саміту альянсу у Вільнюсі. В Анкарі висловлювалися, що хочуть, аби Швеція притягнула до відповідальності осіб, які вивісили прапор Робітничої партії Курдистану (РПК) на будівлі парламенту в Стокгольмі.

Передумови

З початку широкомасштабного російського вторгнення Швеція та Фінляндія вирішили відмовитися від нейтральності та долучитися до блоку, аби бути захищеними. Минулого року країни отримали запрошення приєднатися до Альянсу, але Туреччина відмовлялася ратифікувати заявки через питання щодо тероризму. Також затримувала ратифікацію Угорщина.

Уряд Туреччини заявляв, що Швеція переховує членів бойових угруповань, які країна вважає терористичними. Також між державами стався скандал через протест біля турецького посольства в Стокгольмі на вихідних, зокрема зі спаленням Корану.

Скандинавські країни мали намір одночасно долучитися до блоку, але повільний прогрес обговорення вступу між двома країнами спонукав Фінляндію змінити рішення. У результаті 4 квітня Фінляндія офіційно стала членом НАТО.

20 травня Ердоган заявив, що він не готовий підтримати членство Швеції. Через дев’ять днів глава МЗС Мевлют Чавушоглу заявив, що вже “незабаром” проведе переговори зі своїм колегою у Швеції Тобіасом Більстремом щодо відкладеної заявки країни на вступ до НАТО.