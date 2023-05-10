За словами міністра оборони Швеції Пола Йонсона, його держава не постачатиме Україні свої винищувачі, адже саме не має їх у достатній кількості.

Про це він повідомив в етері шведського суспільного мовника SVT, цитує “Європейська правда“.

Водночас Пол Йонсон підтвердив, що Швеція не планує відправити в Україну літаки JAS. Йдеться про багатоцільові винищувачі четвертого покоління Gripen: “У нас немає надлишку літаків JAS, які ми могли б зараз відправити в Україну”, — додав голова оборонного відомства.

Він наголосив, що Швеція підтримуватиме Україну в навчанні військових та у технічному обслуговуванні вже наданого обладнання.

Також, на його думку, участь Швеції може знадобитися у спільних центрах обслуговування та ремонту поблизу кордонів України.

Нагадаємо, що шведський Gripen, який потребує менше обслуговування і може злітати з коротких злітних смуг і навіть доріг, був би ідеальним в умовах, коли деякі злітно-посадкові смуги пошкоджені внаслідок обстрілів. Проте в Європі відносно небагато Gripens — можливо, 126, з яких Швеція має приблизно три чверті (Україна вважає, що Швеція могла б виділити 12 з них, пропозиція, яку варто прийняти). Натомість F-16 було побудовано 4600 одиниці з 1970-х років.