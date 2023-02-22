У Службі державної безпеки Швеції заявили, що наразі Росія становить найбільшу загрозу для країни, стаючи все більше непередбачуваною.

Про це повідомляє Reuters.

“Наразі Росія є найбільшою загрозою для Швеції”, – заявляють у Службі держбезпеки.

Причиною для таких тверджень назвали непередбачуваність дій російського режиму, схильного йти на великі ризики.

Як зазначили у відомстві, повномасштабна російсько-українська війна “кардинально змінила безпекову ситуацію”. Відтепер, на думку шведів, Росія становить військову загрозу, а також загрозу внутрішній безпеці.

“Росія вважає Швецію частиною Європи, НАТО та колективного Заходу, і це посилює загрозу”, – сказав на пресконференції голова контррозвідки Даніель Стенлінг.

Також у службі наголосили, що Китай та Іран є іншими найбільш помітними загрозами для Швеції, адже співпрацюють з РФ.