Про це повідомляє Reuters.
“Наразі Росія є найбільшою загрозою для Швеції”, – заявляють у Службі держбезпеки.
Причиною для таких тверджень назвали непередбачуваність дій російського режиму, схильного йти на великі ризики.
Як зазначили у відомстві, повномасштабна російсько-українська війна “кардинально змінила безпекову ситуацію”. Відтепер, на думку шведів, Росія становить військову загрозу, а також загрозу внутрішній безпеці.
“Росія вважає Швецію частиною Європи, НАТО та колективного Заходу, і це посилює загрозу”, – сказав на пресконференції голова контррозвідки Даніель Стенлінг.
Також у службі наголосили, що Китай та Іран є іншими найбільш помітними загрозами для Швеції, адже співпрацюють з РФ.
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