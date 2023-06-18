Виключати збройний напад РФ на Швецію не можна. Попри те, що Росія веде повномасштабну війну проти України, можливості для дій проти Швеції є, мовиться у звіті парламентського комітету з питань оборони скандинавської країни, який мають представити громадськості вранці 19 червня під час пресконференції.

Джерело: SVT

Звіт під назвою “Allvarstid” (“серйозний час”) є прямим відсиланням до періоду 1939-1945 років, коли Швеція перебувала у такій же серйозній безпековій ситуації, зазначають джерела мовника.

Звіт є чітким сигналом для Росії. Тепер ми відповідаємо їй гострішими, ніж будь-коли, формулюваннями”, – наголосив один з авторів доповіді.

Джерела попереджають, що Москва може проводити операції “з використанням повітряних сил, військово-морських сил, зброї далекого радіусу дії або ядерної зброї”.

Окрім цього, зауважується, що РФ “ще більше знизила свій поріг для використання військової сили та демонструє високу політичну та військову схильність до ризику”.

У документі також викладено нову доктрину політики безпеки. До подання заявки на вступ до НАТО, Швеція будувала свою безпеку на деклараціях про солідарність з іншими північними країнами та країнами ЄС.

Декларація солідарності тепер замінена заявою про те, що “життєво важливим інтересом національної безпеки Швеції є відстоювання незалежності, суверенітету та територіальної цілісності нашої країни. Ми готові захищати нашу країну, наше населення, нашу демократію, нашу свободу і наш спосіб життя з усією зброєю”. Це нова доктрина політики безпеки, і вона відбувається в межах членства в НАТО”, – пояснило джерело.

Країна подала заявку на приєднання до Альянсу у 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відтоді Швеція збільшила витрати на оборону та має досягти показника у 2% ВВП до 2026 року.

Раніше глава військової розвідки Швеції Томас Нільссон зазначив, що Росія намагається завадити вступу країни до НАТО. РФ робить активні дії та вкладає кошти, щоб створити перешкоди для цього.

Читайте також: Вперше в історії Німеччина ухвалила Стратегію нацбезпеки: «найбільшою загрозою» визначено РФ

Швеція та Фінляндія попри нейтральну позицію протягом багатьох років вирішили долучитися до НАТО. Основною причиною стало агресивне російське вторгнення до України. Близько року тривав процес ратифікації країн, але нині його завершила лише Фінляндія.

Країни планували разом вступити до блоку, утім Угорщина та Туреччина не ратифікували заявки Швеції. В Анкарі заявляли про те, що у Стокгольмі підтримують терористичне угрупування, якими вона вважає Робітничу партію Курдистану. Нещодавно у Швеції ввели нове антитерористичне законодавство. Уряд сподівається, що зміни відкриють шлях вступу до НАТО та розблокує вето Туреччини.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що “неможливо уявити, щоб Альянс не підтримав Швецію”, якби їй загрожувала небезпека. Швеція вже тісно співпрацює з НАТО, і інтеграційні заходи просуваються вперед.

Чому НАТО потребує вступу Швеції та Фінляндії

Обидві країни мають відносно сильні війська. Фінляндія може мобілізувати 285 000 особового складу та 650 танків. Швеція має сильні військово-повітряні сили та підводний флот, адаптований до умов Балтійського моря. Стратегічно дві країни “затикають дірку” на лінії фронту НАТО проти Росії, водночас дозволяючи альянсу спрямувати свою силу на Балтійський регіон, пояснюють у Reuters.

Західні офіційні особи кажуть, що швидкий вступ Швеції та Фінляндії не лише розширить можливості та охоплення НАТО, але й може вплинути на більш нагальні проблеми, як-от надання танків Україні.

За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, у Фінляндії в експлуатації або на зберіганні знаходиться близько 200 танків Leopard 2 німецького виробництва.

Фінляндія має понад 1287 км сухопутного кордону з Росією. Вступ до НАТО означає, що довжина кордону між країнами НАТО та Росією подвоїться, збільшившись до приблизно 2574 км.