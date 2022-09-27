Про це повідомляє Reuters.
За словами речник морської адміністрації Швеції у коментарі агенції, є два витоки на “Північному потоку-1” – один у шведській економічній зоні й один у данській: “Вони дуже близькі один до одного”, – додав він.
Раніше витік блакитного палива стався і на “Північному потоці-2”. Тоді данська влада попросила кораблі триматися якомога далі в радіусі п’яти морських миль на південний схід від Борнхольма, де була виявлена “нещільність” газопроводу.
ДОВІДКА. “Північний потік” Nord Stream — газопровід із Росії до Німеччини. 2 серпня російська компанія “Газпром” оголосила про повне зупинення постачання газу трубопроводом буцімто через виявлену несправність у єдиній компресорній станції “Портова”, що працює.
- Російський “Газпром” з травня спалює газ. Полум’я вирує за російським кордоном тижнями та його можна побачити навіть із Фінляндії.
- Міністри енергетики країн Європейського Союзу домовилися про добровільне скорочення споживання газу найближчої зими. Проти виявилася лише Угорщина.
- РФ мала намір закрити основний газопровід Nord Stream у середу, 31 серпня, на технічне обслуговування, змусивши Європу знову здогадуватися про те, чи відновиться постачання, оскільки температура падає, попит на паливо зростає.