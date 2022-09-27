У морському управлінні Швеції попередили про два витоки на газопроводі "Північний потік-1" у водах Швеції та Данії. Наразі не зрозуміло, чим вони можуть бути спричинені.

Про це повідомляє Reuters.

За словами речник морської адміністрації Швеції у коментарі агенції, є два витоки на “Північному потоку-1” – один у шведській економічній зоні й один у данській: “Вони дуже близькі один до одного”, – додав він.

Раніше витік блакитного палива стався і на “Північному потоці-2”. Тоді данська влада попросила кораблі триматися якомога далі в радіусі п’яти морських миль на південний схід від Борнхольма, де була виявлена “нещільність” газопроводу.

ДОВІДКА. “Північний потік” Nord Stream — газопровід із Росії до Німеччини. 2 серпня російська компанія “Газпром” оголосила про повне зупинення постачання газу трубопроводом буцімто через виявлену несправність у єдиній компресорній станції “Портова”, що працює.