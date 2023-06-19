Джерело: Yle.

Зокрема ритейлери Kesko, Lidl і S-ryhmä заявляли те, що наявні в продажу продукти вироблені не в Росії.

Водночас до протесту приєднався шведський меблевий гігант Ikea, як і у Фінляндії. Про бойкот оголосили найбільші парки розваг Gröna Lund і Kolmården, судноплавна компанія Stena Line і шведська залізниця SJ. У бойкоті бере участь місто Гетеборг, яке оголосило, що перестане купувати у компанії каву, плавлений сир і какао.

Американська компанія володіє брендами Marabou, Daim, Toblerone, O’Boy, Philadelphia, Oreo і Belvita тощо. У Швеції магазини вилучили з продажу продукцію концерну через те, що він продовжує бізнес у Росії. Також у магазинах нагадують, що компанія сплачує подати РФ, які допомагають продовжувати війну.

“Mondelez, якій належить Marabou, використовує свої податки для підтримки російської військової страти та агресивної війни проти України. Ось чому ми вилучили їхню продукцію з продажу”, — такі написи залишають у магазинах.

Довідка. Mondelez – транснаціональний виробник снеків та шоколаду під брендами Oreo, Toblerone та десятками інших. Компанія займає значну частку ринку у Норвегії та Швеції через своїх місцевих виробників шоколаду Freia та Marabou. Деякі західні компанії продали свої російські активи після російського вторгнення до України, але Mondelez вирішила залишитися, попри протести її співробітників в інших країнах.