Про це повідомляє AP.
Згідно з поправками, осіб, яких визнано винними в участі в екстремістській організації з метою сприяння, зміцнення або підтримки цієї групи, каратимуть чотирма роками ув’язнення. Позбавлення волі може бути збільшено до восьми років, якщо злочин вважається тяжким.
Також закон дозволить засудити до довічного ув’язнення людину, яку визнали лідером терористичної організації. У Швеції, як правило, це означає мінімум 20-25 років ув’язнення.
Поправки підтримали 268 парламентарів, ще проти були 34, а не були присутні 47 законодавців. Зміни набудуть чинності 1 червня.
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