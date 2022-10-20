Про це повідомляє Aftonbladet.
За інформацією видання, лише протягом останніх 24-х годин викрадено щонайменше три камери контролю швидкості вздовж траси між містами Хофорс та Фалун.
Ще дві камери невідомі викрали у Хедеморі.
Крадіжки, скоєні за останню добу, зараз розслідують правоохоронці Даларни та Гастрикланда.
У виданні наголосили, що для контролю швидкості у Швеції використовують фотоапарати Canon. Такі ж камери були знайдені у російських БПЛА типу “Орлан-10”, якими РФ атакувала Україну.
Кілька місяців тому над Україною було збито російський БПЛА, після чого українські військові розібрали його на частини. Після цього у безпілотнику виявили камеру Canon, прикріплену до БПЛА липучкою. А в якості паливного бака російського БПЛА було використано пластикову пляшку.
Поліціянти Швеції вже заявили, що їм відома інформація про зв’язок між викраденням камер і російськими БПЛА, однак на даний час розслідування триває і його подробиці не розголошуються.
У Шведській транспортній адміністрації повідомили, що за останні місяці по всій країні було викрадено близько сотні камер спостереження за дорожнім рухом.
Зокрема 27 серпня на окружній дорозі між містами Тірп і Харгсхамн зникло одразу 11 камер контролю швидкості. А 30 серпня, в районі Стокгольма, було викрадено майже 50 камер контролю швидкості.
У вересні крадіжки продовжилися, особливо в Уппланді. Викрадати почали й камери, поставлені на зміну раніше викраденим. Варто зауважити, що заміна однієї камери коштує близько 21 000 доларів.
У більшості випадків шафи, у яких стоять камери, були зламані, і зловмисники витягували все оснащення. У шафі знаходиться камера, радар, спалах і процесор. Схоже, що саме фотоапарат і був метою злодіїв.
“Коли ми знайшли всю коробку, то зрозуміли, що забрали тільки фотоапарат”, – зауважила Єва Лундберг.
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