Протягом останніх місяців на трасах Швеції почали зникати камери контролю швидкості автомобілів. Трохи згодом такі ж камери виявлено у безпілотнику, який Росія використовувала для атаки на Україну.

Про це повідомляє Aftonbladet.

За інформацією видання, лише протягом останніх 24-х годин викрадено щонайменше три камери контролю швидкості вздовж траси між містами Хофорс та Фалун.

Ще дві камери невідомі викрали у Хедеморі.

Крадіжки, скоєні за останню добу, зараз розслідують правоохоронці Даларни та Гастрикланда.

У виданні наголосили, що для контролю швидкості у Швеції використовують фотоапарати Canon. Такі ж камери були знайдені у російських БПЛА типу “Орлан-10”, якими РФ атакувала Україну.

Кілька місяців тому над Україною було збито російський БПЛА, після чого українські військові розібрали його на частини. Після цього у безпілотнику виявили камеру Canon, прикріплену до БПЛА липучкою. А в якості паливного бака російського БПЛА було використано пластикову пляшку.

Поліціянти Швеції вже заявили, що їм відома інформація про зв’язок між викраденням камер і російськими БПЛА, однак на даний час розслідування триває і його подробиці не розголошуються.

У Шведській транспортній адміністрації повідомили, що за останні місяці по всій країні було викрадено близько сотні камер спостереження за дорожнім рухом.

Зокрема 27 серпня на окружній дорозі між містами Тірп і Харгсхамн зникло одразу 11 камер контролю швидкості. А 30 серпня, в районі Стокгольма, було викрадено майже 50 камер контролю швидкості.

У вересні крадіжки продовжилися, особливо в Уппланді. Викрадати почали й камери, поставлені на зміну раніше викраденим. Варто зауважити, що заміна однієї камери коштує близько 21 000 доларів.

У більшості випадків шафи, у яких стоять камери, були зламані, і зловмисники витягували все оснащення. У шафі знаходиться камера, радар, спалах і процесор. Схоже, що саме фотоапарат і був метою злодіїв.

“Коли ми знайшли всю коробку, то зрозуміли, що забрали тільки фотоапарат”, – зауважила Єва Лундберг.