У шведському Гетеборгу з’явилися лавки, які допомагають самотнім людям познайомитися й знайти спільні теми для розмови.

Про це повідомили на сайті міста.

Спеціальні лавки з жовтими елементами й табличками встановили у місцях, які полюбляють літні люди. Передбачається, що ця ініціатива сприятиме спонтанним знайомствам.

На спинці лавки розмістили спеціальні жовті таблички, які заохочують до знайомств та розмов. Зокрема, співрозмовникам пропонують знайти три спільні риси чи сфери захоплень.

Ініціатором встановлення таких лавок для розмов стала місцева влада. Зазначається, що проєкт буде розвиватися. Згодом такі лавки з’являться у всьому місті.

Метою проєкту є протидія самотності та збільшення можливості міжособистісних зустрічей у громадському середовищі, незалежно від віку.